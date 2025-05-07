İnter, UCL’de Finale Çıktı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NEFES KESEN YARI FİNAL

Inter ile Barcelona arasında gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İlk mücadele 3-3 berabere tamamlanmıştı, rövanş maçında da 90 dakika sonunda sonucun aynı olması dikkat çekti.

İNTER FİNALE YÜKSELİYOR

Uzatmalara giden karşılaşmada, 99. dakikada Inter, bulduğu gol ile final yolculuğuna devam etti. Artık Inter’in finaldeki rakibi, PSG ile Arsenal arasındaki maçın sonucuna göre belli olacak. Hakan Çalhanoğlu, maçta ilk 11’de yer alarak, penaltıdan Inter’in 2. golünü kaydetti ve 78 dakika boyunca sahada mücadele etti.