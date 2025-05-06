Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Finale Yükseldi

HEYECAN DORUKTA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile Barcelona arasındaki yarı final rövanş maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk maçta olduğu gibi her iki takım da savunmada ve hücumda büyük bir mücadele sergiledi. Maçın normal süresi 3-3 sona erdi, bu da tüm dikkatleri uzatmalara yönlendirdi.

Uzatmaların 99. dakikasında Inter, kritik golü atarak finale çıkmayı başardı. Bu zaferle birlikte Inter’in karşılaşacağı rakip, PSG ile Arsenal arasındaki mücadelenin ardından netlik kazanacak. Hakan Çalhanoğlu da mücadelede önemli bir rol oynadı, ilk 11’de sahaya çıktı ve penaltıdan Inter’in 2. golünü atarak takımının zaferine katkıda bulundu. 78 dakika boyunca sahada kalan Hakan, performansıyla göz doldurdu.