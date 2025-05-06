Gündem

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Finale Yükseldi

inter-uefa-sampiyonlar-ligi-nde-finale-yukseldi

HEYECAN DORUKTA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile Barcelona arasındaki yarı final rövanş maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk maçta olduğu gibi her iki takım da savunmada ve hücumda büyük bir mücadele sergiledi. Maçın normal süresi 3-3 sona erdi, bu da tüm dikkatleri uzatmalara yönlendirdi.

Uzatmaların 99. dakikasında Inter, kritik golü atarak finale çıkmayı başardı. Bu zaferle birlikte Inter’in karşılaşacağı rakip, PSG ile Arsenal arasındaki mücadelenin ardından netlik kazanacak. Hakan Çalhanoğlu da mücadelede önemli bir rol oynadı, ilk 11’de sahaya çıktı ve penaltıdan Inter’in 2. golünü atarak takımının zaferine katkıda bulundu. 78 dakika boyunca sahada kalan Hakan, performansıyla göz doldurdu.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomobilde Öldürülmüş Kişi Bulundu

Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki Emre Bulut, otomobilinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

TIR Garajında Park Halindeki Araç Yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir TIR garajında park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.