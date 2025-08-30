İnternet Üzerinden Hırsızlık Operasyonu Yapıldı

İNTERNET ÜZERİNDEN YASA DIŞI YAYINLAR

İnternet aracılığıyla ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı yayınını sağlayan uygulamalar üzerinden 46 kişiye ait banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen bu operasyonda, 21 ilde 43 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklandı.

UYUMLU UYGULAMA TESPİTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘İnat Box’ adındaki uygulamanın cep telefonlarına indirilerek yasa dışı yayınların yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle, toplamda 46 kişinin banka hesaplarından haksız kazanç elde edildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma sürecinde, finansal analizler, banka kamera kayıtları ile HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. 26 Ağustos’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı; bunlardan 10’u emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 33 şüpheliden 27’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgular sonucunda tutuklamaya karar verildi.