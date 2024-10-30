“İnternette Türkçe Uyarı Zorunlu Olacak”

UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARIYLA YAPILACAK İLANLARDA GÜVENLİK BİLGİLERİ ZORUNLU OLACAK

Uzaktan iletişim araçlarıyla satışa sunulan ürün ilanlarında gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgilerinin yer alması gerekecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ile birlikte, uzaktan iletişim araçlarıyla elde edilen ürünlerle ilgili satış koşulları, bu ürünleri sunan işletmecilerin yükümlülükleri ve yetkili kuruluşların görevleri belirleniyor. Yönetmelik, bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi için gereklilikleri de kapsıyor.

GÜVENLİ ÜRÜN ULAŞTIRMA HEDEFİ

Bakanlık, yaptığı açıklamada, fiziksel alanların yanı sıra internet kanallarının da etkisiyle uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışların günlük yaşamda giderek daha fazla yer kapladığını ifade ediyor. Bu çerçevede, ürünlerin denetimi büyük önem taşıyor. Açıklamada, “Bu alanda satılan ürünlerin önce güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması amaçlanmaktadır” deniyor. Ayrıca, ürün satış ilanlarında gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgilerinin bulunması zorunlu hale getiriliyor. Böylece, vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziksel mağazalardaki gibi ürünleri inceleyebilme ve gerekli işaretleri görebilme olanağına sahip olacak.

UGUNSUZ ÜRÜNLER HIZLA KALDIRILACAK

Herhangi bir internet platformunda uygunsuz ürün tespit edilmesi durumunda satış ilanının 24 saat içinde kaldırılacağı vurgulanıyor. Açıklamada, “Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir” ifadesi yer alıyor. Ayrıca, iktisadi ve ticari faaliyetleri destekleyen platformlar, ürün güvenliği temas noktası oluşturacak. Vatandaşlar, bu noktalar aracılığıyla ürünlerin güvenliği hakkında şikayet ve bildirimde bulunabilecek. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için, bazı ürünlerin piyasaya arzı için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunluluğu getiriliyor. Bu şartı yerine getirmeyenler Türkiye’ye satış yapamayacak. Bakanlığın internet sitesinde, bu ürün gruplarına dair bilgilere ulaşmak mümkün. Yönetmelik, 1 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek.