İnternetten İzinsiz Yayın Yapanlar Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

İnternet üzerinden yasa dışı şekilde ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yayınını sağlayan uygulamalarla 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleşti. İstanbul merkezli olarak düzenlenen bu operasyonda, 21 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınan 43 kişiden 27’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ‘İnat Box’ adındaki uygulamanın cep telefonlarına indirilip, üzerinden yasadışı yayınların yapıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMİ

Şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı aktif olarak kullanan kişilerin internet bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle 46 bireyin hesaplarından toplamda 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanım elde edildiği ortaya çıktı. Soruşturma süreci kapsamında yapılan finansal analizler, banka kamera kayıtları ve HTS ile baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda toplam 75 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 7’sinin cezaevinde bulunduğu, 1’inin ise yurtdışında olduğu bilgisi edinildi.

EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR

Çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda, 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı. Diğer 33 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler savcılığa çıkarıldığında 27’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 4’ü ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik tarafından sorgulanan 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.