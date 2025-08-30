İnternetten Yasa Dışı Yayın Yapanlar Yakalandı

İŞLEM YAPILDIĞI BELİRLENDİ

İnternet üzerinden ücretli film, dizi ve spor müsabakalarının yasa dışı yayınına olanak tanıyan uygulamalar aracılığıyla 46 kişiden toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili olarak İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 43 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 27’si tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘İnat Box’ isimli uygulamanın cep telefonlarına indirildiği ve uygulama üzerinden yasa dışı yayınların yapıldığı tespit edildi.

Yasa dışı faaliyetlerde bulunan şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kullanıcıların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Bu yöntemle, 46 kişinin banka hesaplarından toplamda 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri neticesinde 75 kişi şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

21 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 33’ü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık karşısına çıkarılan 27 şüpheli tutuklanırken, 4’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve haklarında yapılan sorgulama sonucunda 27 kişinin tutuklanmasına karar verildi.