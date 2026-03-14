Interpol’den Tarihi Siber Suç Operasyonu Gerçekleşti

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, dünya genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı siber suçla mücadele operasyonunun sonuçlarını duyurdu. “Operation Synergia III” adıyla bilinen bu operasyon çerçevesinde 94 şüpheli tutuklanırken, 45 binden fazla zararlı IP adresi devre dışı bırakıldı. Temmuz 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyon, şimdiye kadar uygulanan en kapsamlı Synergia çalışması olarak kayıtlara geçti.

DOLANDIRICILIK AĞLARINA ODakLANILDI

2023 yılında başlatılan uluslararası girişimin üçüncü aşaması şeklinde gerçekleşen operasyon, oltalama (phishing) saldırıları, romantik ilişki dolandırıcılıkları ve kredi kartı sahtekarlıkları gibi yaygın siber suçlarla yoğun bir şekilde ilgilendi. Operasyon sonucunda 212 dijital cihaz ele geçirilirken, 110 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve on binlerce zararlı internet altyapısı çökertildi. Interpol Siber Suçlar Direktörü Neal Jetton, günümüzde siber suçların daha karmaşık hale geldiğini belirterek, uluslararası iş birliğinin suç ağlarını dağıtma konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

EN FAZLA TUTUKLAMA ASYA VE AFRİKA’DA GERÇEKLEŞTİ

Operasyon kapsamında en fazla tutuklama Bangladeş’te yapıldı. Ülkede gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 134 cihaz incelenmek amacıyla el kondu. Şüphelilerin; sahte kredi teklifleri, iş ilanı dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı ve kredi kartı sahtekarlığı gibi çeşitli suç şebekeleriyle bağlantılı olduğuna dair bilgiler elde edildi. Batı Afrika ülkesi Togo’da ise dolandırıcılık ağının lider kadrosunda olduğu değerlendirilen 10 kişi tutuklandı. Şebeke üyeleri arasında teknik saldırılar düzenleyenler olduğu gibi, sosyal mühendislik yöntemleriyle romantik dolandırıcılıklar ve şantaj yapmaya çalışanlar da bulunuyordu.

33 BİN SAHTE İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Operasyon sırasında gerçekleştirilen en büyük teknik müdahalelerden biri Macau polisi tarafından yapıldı. Yetkililer, 33 binden fazla oltalama ve dolandırıcılık sitesi tespit edip kapattı. Bu siteler, bankaları, devlet kurumlarını ve ödeme platformlarını taklit ederek kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor, ayrıca sahte çevrimiçi casino siteleri aracılığıyla mağdurlardan para topluyordu.

72 ÜLKE VE ÖZEL SEKTÖR ÜZERİNE SANAL İŞ BİRLİĞİ

Operasyona toplam 72 ülke katılım sağlarken, siber güvenlik şirketleri Group-IB, S2W ve Trend Micro da operasyon sırasında teknik destek sundu. Uzmanlar, bu tür büyük çaplı operasyonların sadece tekil saldırganları değil, arkasındaki geniş suç ekosistemini de çözümlerine entegre ederek küresel düzeyde anlamlı sonuçlar elde edilmesine olanak tanıdığını belirtiyor.