İntihar Eden Paraşütçü Jade Damarell

İNGİLTERE’DEKİ TRAJEDİK OLAY

İngiltere’de, 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metreden atladıktan sonra paraşütünü açmayarak hayatına son verdi. Olayın ardından yürütülen soruşturma, genç kadının ölümünü “intihar” olarak kayda geçirdi. Yetkililer, Damarell’in yaşamına kasıtlı olarak son verdiği sonucuna vardığını duyurdu. Damarell’in ölümünden bir gün önce partneriyle ilişkisini sonlandırdığı belirtildi.

PARAŞÜT EKİPMANLARI SAĞLAMDI

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in daha önce 500’den fazla atlayış gerçekleştirdiği öğrenildi. Ölümünden bir gün önce altı kez paraşütle atladığı da bildirildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü kasıtlı olarak açmadığı ve otomatik açılma mekanizmasını kapattığı keşfedildi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanın tamamen sağlam olduğu belirlendi.

Polis raporuna göre, Damarell, telefonunun kilit ekranında ölümünün ardından ne yapılması gerektiğine dair talimat bıraktı. Telefonunda ailesine hitaben yazılmış notlarla özür dilerken, teşekkür ederken ve mali bilgilerini paylaşırken dikkat çekti. Ailesi, soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada intihar açıklamasını kabul ettiklerini ve kendilerine destek veren paraşütçülük camiasına teşekkürlerini ilettiklerini ifade etti.