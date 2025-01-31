iPhone 16 Satışları Beklentilerin Altında Kaldı

iPHONE 16 AİLESİNE OLAN İLGİ DÜŞÜYOR

Apple’ın iPhone 16 serisinin, dünya genelindeki Eylül 2024 lansmanından sonraki ilk birkaç ayında beklenenden daha az ilgi gördüğü artık herkesçe biliniyor. Ancak, Cupertino merkezli teknoloji şirketinin karşılaştığı başka bir finansal zorluk daha var. Bu durum, yeni bir CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) raporunda gün yüzüne çıkmış durumda. Apple’ın iflas başvurusunda bulunması kısa vadede mümkün görünmese de, kar marjlarının beklenmedik bir şekilde tehdit altında olduğu ifade ediliyor. Bu tehdit, premium iPhone alıcılarının daha fazla depolama alanı yerine, daha düşük depolama seçeneklerine yönelmesinden kaynaklanıyor.

128GB DEPOLAMA ALANI TERCİH EDİLİYOR

CIRP raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise, 2024 Aralık çeyreğinde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kullanıcılarının yüzde 58’inin 128GB’lık depolama alanını tercih etmiş olması. Bu oran, iPhone 15 ve 15 Plus kullanıcılarının yüzde 52’sine göre belirgin bir artış gösteriyor. Bu durum, Apple açısından kaygı verici olabilir çünkü daha büyük depolama seçeneklerine yönelme oranı giderek azalıyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için de benzer bir trend gözlemleniyor. Özellikle 16 Pro Max modelinin 256GB’lık başlangıç kapasitesi ile piyasaya sunulması, kullanıcıların daha büyük depolama alanları yerine uygun fiyatlı seçenekleri tercih etmelerine neden oluyor.

ESKİ MODELLERE YÖNELİM ARTYOR

Eski iPhone modelleri (iPhone 14, 15 ve SE 3) alıcıları, iPhone 16 serisi kullanıcılarına kıyasla daha pahalı depolama seçeneklerini tercih ediyor. Bu durum, premium cihazlar yerine uygun fiyatlı cihazlarda depolama yükseltmelerinin daha cazip olduğunu gösteriyor. Apple, iPhone 16 ailesinin satışlarındaki bu düşüş üzerine, iPhone 17 modellerinde benzer bir durum yaşanmaması amacıyla strateji değişikliğine gitme yoluna gidebilir. Apple, fiyatları düşürmeyi pek tercih etmese de, eğer bu eğilim süregeldiğinde daha uygun fiyatlı depolama seçenekleri sunmak şirketin kar marjlarını fazla etkilemeden satışları artırabilir.

GELECEKTE STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR

Örneğin, iPhone 17 Pro Max’in 512GB modelinin fiyatını 1.299 dolardan 1.249 dolara çekmek, birçok kullanıcıyı daha pahalı seçeneklere yönlendirebilir. Apple, geçmiş yıllarda da bazı sürpriz kararlar aldı; örneğin, iPhone 16 Pro Max’in başlangıç fiyatını 15 Pro Max ile aynı seviyede tutarak şaşırttı. Belki de şirket, iPhone 17 ailesinde de benzer bir akıllıca strateji izleyebilir.