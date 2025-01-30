iPhone 17 Air En İnce Telefon Olacak

YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ

Geçtiğimiz haftada gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliği, yapay zekanın ne kadar öne çıktığını gözler önüne serdi. 2025’in trendi netleşmiş durumda: yapay zeka birçok alanda baskın konumda olacak gibi görünüyor. Ancak bunun yanı sıra dikkat çeken bir başka trend daha var; o da telefonların ince yapılarıyla ilgili. Günümüzde yapay zeka en çok konuşulan konulardan biri oldu. Örneğin, birkaç gün önce daha önce adı duyulmamış bir Çinli yapay zeka şirketi olan DeepSeek, Nvidia’nın piyasa değerinde tam 593 milyar dolarlık bir kayba neden oldu ve bu, Wall Street tarihindeki en büyük tek günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Ancak, bugün yapay zeka yerine telefonların fiziksel özelliklerine, özelinde ince tasarımlarına odaklanmalıyız. AI tartışmalarının arasında, kullanıcıların dikkate aldığı en büyük konulardan biri telefonların inceliği.

İPHONE 17 AIR’İN KALINLIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Son dönemde yaygın olarak bahsedilen bir gelişme, dünyanın en popüler iki markasından olan Apple ve Samsung’un ince telefonlarla kullanıcıların karşısına çıkması. Şu an için Google, Pixel serisiyle bu ince telefonlar trendine katılmayı pek düşünmeyen bir görüntü sergiliyor. Ancak, 2025 yılı hala yeni. Henüz iPhone 17 Air hakkında resmi bir duyuru yapılmadı fakat dedikodular sınırlı da olsa mevcut. Bu doğrultuda, telefonun teknik özelliklerinin beklenenden çok farklı olmayacağı, Apple’ın tasarım unsurlarına odaklanacağı belirtiliyor. iPhone 17 Air’in kalınlığı hakkında ortaya atılan iddialara göre, telefonun kalınlığının yaklaşık 6.25 mm civarında olacağı ve bazı kaynaklar en ince kısmının 5.5 mm’ye kadar düşebileceğini iletiyor.

GALAXY S25 EDGE’İN PROTOTİPİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bir diğer yenilik ise Galaxy S25 Edge’in geçtiğimiz haftaki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan prototipi. Bu prototip nihai formuna ulaşmamış olabilir ve birkaç ay içinde bazı değişiklikler geçirebilir. Telefonun kalınlığıyla ilgili kesin bir bilgi yok ama yaklaşık 6.4 mm seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. 2025 yılı, yapay zeka kadar ince telefon tasarımlarının da yılı olacağı anlaşılıyor. Ancak bu tasarımların beklenen kadar ince olup olmayacağı, zamanla netlik kazanacak.