İphone 17 Air, Ultra İnce Tasarım

Yeni iPhone 17 Air Modeli Geliyor

Apple’ın bu seneki iPhone 17 serisi, son yıllarda karşımıza çıkan “Plus” modelinin yerini alması beklenen yeni iPhone 17 Air modeli ile dikkat çekiyor. Ortaya çıkan söylentiler, bu modelin şık bir tasarıma sahip olacağını ve Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olabileceğini gösteriyor.

Ultra İnce Tasarım ve Yeni Ekran

iPhone 17 Air’in kalınlığının yaklaşık 5,5 mm olması bekleniyor, bu da onu en ince iPhone yapma potansiyeline sahip kılıyor. Dayanıklılıktan ödün vermeden hafif bir yapı oluşturmak için yeni bir titanyum-alüminyum alaşımlı çerçeve kullanılması öngörülüyor. Boyut olarak, normal ve Pro Max modelleri arasında yer alan 6,6 inçlik bir OLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bunun yanında, Apple’ın 120Hz ProMotion ekran teknolojisini ilk kez “Pro” olmayan bir modelde kullanma niyetinde olduğu söyleniyor.

Tek Arka Kamera ve Gelişmiş Ön Kamera

Ultra ince tasarımın bazı ödünler getirebileceği öne sürülüyor. Söylentilere göre, iPhone 17 Air’in sadece tek bir arka kamera bulundurması planlanıyor. Ancak bu kameranın, önceki iPhone 16 serisinde yer alan yüksek çözünürlüklü 48 MP Geniş kamera ile aynı olması umuluyor. Selfie için ise önemli bir gelişim bekleniyor. Tüm iPhone 17 modellerinde, ön kameranın 12 MP’den 24 MP’ye çıkacağı konuşuluyor.

Performans ve Batarya Yenilikleri

iPhone 17 Air’in gücünü yeni A19 çipinden alacağı ve Pro modelleriyle eşleşen 12 GB RAM ile sunulacağı tahmin ediliyor. İnce kasaya rağmen pil ömrünü korumak adına, daha iyi enerji yoğunluğu sağlayan gelişmiş silikon anot pil teknolojisinin kullanılması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, cihazın daha verimli 5G bağlantısı için Apple’ın tasarımı olan C1 modemini kullanması ve fiziksel SIM tepsisinin tamamen kaldırılarak yalnızca eSIM ile çalışması bekleniyor. Tüm bu özellikler, iOS 26 işletim sistemi ile entegre bir şekilde sunulacak.