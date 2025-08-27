İphone 17 İçin Geri Sayım Başladı!

APPLE’IN YENİ AMİRAL GEMİSİ İPHONE 17 İÇİN GERI SAYIM BAŞLADI

Apple’ın yeni amiral gemisi olan iPhone 17 ailesinin tanıtımına doğru geri sayım hızlanıyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, serinin özellikleri, modellere dair bilgiler ve fiyatlarla ilgili sızıntılar teknoloji dünyasında geniş yer kaplıyor.

9 EYLÜL TARİHİNE DİKKAT

Apple’ın geleneksel Eylül etkinliğinin tarihi netleşti. Etkinlik 9 Eylül 2025’te yapılacak, ardından 12 Eylül’de ön sipariş süreci başlayacak. Global satışların ise 19 Eylül’de başlaması bekleniyor. Türkiye’de iPhone 17’nin raflarda yerini alması ise Eylül sonu ile Ekim başı arasında gerçekleşebilir. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği iPhone 17’nin model ailesi ise şu şekildedir: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro, ve iPhone 17 Pro Max.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

iPhone 17’nin teknik özellikleri dikkat çekici. Tasarımda küçültülmüş bir kamera adası, daha dar bir Dynamic Island ve titanyum/alüminyum gövde bulunuyor. Ekran tarafında ise 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion teknolojisi yer alacak. Modelin işlemcisi A18/A19 olarak belirlenirken, Pro modellerinde A19 Pro bulunuyor. Bellek seçenekleri, iPhone 17 ve Air için 8 GB, Pro ve Pro Max için ise 12 GB olarak tasarlanıyor. Kamera özellikleri arasında 24 MP ön kamera ve Pro modellerinde yer alan üçlü 48 MP arka sistem, 8 kat optik zoom ve 8K video kaydı yer alıyor. Bağlantı ve şarj özellikleri arasında ise Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj sistemleri bulunuyor.

FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Analistlerin değerlendirmelerine göre, seride genel bir fiyat artışı gündemde. Amerika’da iPhone 17’nin fiyatlarının modeline göre 900 ile 1600 dolar arasında olması planlanıyor. Türkiye’de ise vergiler ve döviz kurunun etkisiyle serinin başlangıç fiyatının 80 bin TL’yi bulabileceği öngörülüyor. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyesindeydi.