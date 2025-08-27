iPhone 17 İçin Geri Sayım Başladı!

APPLE’IN YENİ AMİRAL GEMİSİ İPHONE 17 İÇİN GERİ SAYIM

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesinin tanıtımına sayılı günler kala, lansman tarihi ve seriye dair modellere, özelliklere ve fiyatlara ilişkin önemli sızıntılar gündeme geliyor. Tüm gözler Eylül 2025’te gerçekleşecek etkinliğe çevrildi.

TAKVİM DETAYLARI

9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satış başlangıcı

Modellerin Türkiye’de Eylül sonu veya Ekim başı döneminde raflarda yer alması planlanıyor. iPhone 17 model ailesi ise şu şekildedir: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR

Yeni seri, tasarımında küçültülmüş kamera adası ve daha dar Dynamic Island ile dikkat çekiyor. Gövde yapısı ise titanyum ve alüminyumdan oluşuyor. Ekran özellikleri 6,3 inç LTPO OLED ve 120 Hz ProMotion ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşlemci olarak A18 veya A19 kullanılırken, Pro modelleri A19 Pro ile destekleniyor. Bellek kapasiteleri 8 GB (iPhone 17 ve Air) ve 12 GB (Pro ve Pro Max) olacak.

Kamera sistemi olarak iPhone 17, 24 MP ön kamera ile donatılacakken, Pro modellerinde üçlü 48 MP arka sistem, 8 kat optik zoom ve 8K video çekim özellikleri mevcut. Bağlantı ve şarj özellikleri ise Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj ile güncelleniyor.

Analistlerin yorumlarına göre, iPhone 17 serisinde genel bir fiyat artışı bekleniyor. Amerika’da iPhone 17 modeli 900-1600 dolar arasında satışa sunulacakken, Türkiye’de vergiler ve döviz etkisiyle serinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyelerindeydi.