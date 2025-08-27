İPhone 17 İçin Tarih Açıklandı!

YENİ İPHONE 17 AİLESİ İÇİN GERI SAYIM BAŞLADI

Apple’ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesi için geri sayım dönemi başladı. Lansman tarihi yaklaştıkça, serinin modellere, özelliklere ve fiyatlara dair bilgiler teknoloji gündeminde yer alıyor.

LANSMA TARİHİ VE SATIŞ TAKVİMİ

Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği 9 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek. Ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak ve küresel satış ise 19 Eylül’de start alacak. Türkiye’de ise iPhone 17 modellerinin Eylül sonu veya Ekim başında raflarda yer alması bekleniyor. Milyonların merakla beklediği iPhone 17’nin model serisi şu şekilde sıralanıyor: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

TEKNİK ÖZELLİKLER

iPhone 17’nin tasarımı, küçültülmüş kamera adası ve daha dar Dynamic Island ile dikkat çekiyor. Cihazın gövdesi titanyum veya alüminyumdan üretilecek. Ekran özellikleri arasında 6,3 inç LTPO OLED ve 120 Hz ProMotion yer alıyor. İşlemci olarak A18 veya A19 bulunacak; Pro modellerinde ise A19 Pro kullanılacak. Bellek kapasitesi, iPhone 17 ve Air’de 8 GB, Pro ve Pro Max’te 12 GB olacak. Kamera özellikleri içinde 24 MP ön kamera ve Pro modellerde bulunan üçlü 48 MP arka sistem ile 8× optik zoom ve 8K video çekim imkanı öne çıkıyor. Bağlantı ve şarj özellikleri Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj ile zenginleştiriliyor.

FİYATLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Analist raporlarına göre, iPhone 17 serisinde genel olarak bir fiyat artışı söz konusu. Amerika’da iPhone 17 modeli 900-1600 dolar fiyat aralığında satışa sunulacak. Türkiye’de ise, vergi ve döviz kuru etkisiyle serinin başlangıç fiyatının 80 bin TL olabileceği tahmin ediliyor. Karşılaştırma açısından, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL civarındaydı.