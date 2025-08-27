İphone 17 İçin Tarih Belli Oldu!

İPHONE 17 AİLESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesi için lansman tarihine yönelik geri sayım başladı. Eylül ayındaki etkinlik yaklaşırken, yeni serinin modellere, özelliklere ve fiyatlara dair gelen sızıntılar teknoloji dünyasında gündem oluşturuyor.

TAKVİM BELLİ OLDU

– 9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği

– 12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

– 19 Eylül: Küresel satış başlangıcı

Türkiye’de ise iPhone 17’nin raflarda Eylül sonu veya Ekim başı döneminde yer alması bekleniyor. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen iPhone 17 model ailesi şu şekilde sıralanıyor: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak iPhone 17, küçültülmüş kamera adası, daha dar Dynamic Island ve titanyum/alüminyum gövdeyle karşımıza çıkıyor. Ekran özellikleri ise 6,3 inç LTPO OLED ve 120 Hz ProMotion ile dikkat çekiyor. İşlemci seçenekleri A18 ve A19 olarak belirlenirken, Pro modellerde A19 Pro yer alıyor. Bellek kapasitesi 8 GB (17 ve Air) ve 12 GB (Pro ve Pro Max) olarak tasarlanıyor. Kameralarda ise 24 MP ön kamera ve Pro modellerde üçlü 48 MP arka sistem bulunacak. Arka sistemin ayrıca 8 kat optik zoom ve 8K video çekme özelliği mevcut. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj yer alıyor.

FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Analistlerin belirttiğine göre, iPhone 17 serisinde genel bir fiyat artışı gündemde var. Amerika’da fiyatlar modeline göre 900 ile 1600 dolar arasında yer alacak. Türkiye’de ise vergiler ve döviz kurunun etkisiyle serinin fiyatlarının 80 bin TL’den başlayabileceği öngörülüyor. Karşılaştırma yapıldığında, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL seviyesindeydi.