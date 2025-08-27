iPhone 17 İçin Tarih Belli Oldu!

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesinin çıkışı için geri sayım sürüyor. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, seriye dair modellere, özelliklere ve fiyatlara yönelik sızıntılar teknoloji gündeminde geniş yer kaplıyor.

TARİHLER AÇIKLANDI

9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satış başlangıcı

Modellerin Türkiye’de Eylül sonu veya Ekim başı döneminde mağazalarda yer alması bekleniyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 17’nin model ailesi ise şu şekilde sıralanıyor: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım: Küçültülmüş kamera adası, daha dar Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro’larda üçlü 48 MP arka sistem, 8× optik zoom, 8K video

Bağlantı/şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj

FİYAT BEKLENTİLERİ

Analistlere göre, serinin genelinde fiyat artışı söz konusu. Amerika’da iPhone 17 modeli, 900-1600 dolar arasında satışa sunulacak. Türkiye’de ise vergiler ve döviz kuru etkisiyle serinin başlangıç fiyatının 80 bin TL seviyelerinde olabileceği öngörülüyor. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 70 bin TL civarındaydı.