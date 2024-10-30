iPhone 17’nin Üretim Yeri Hindistan Oldu

YENİ İPHONE 17’NİN ÜRETİM YERİ HİNDİSTAN

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone 16 serisi ile teknoloji dünyasında önemli bir heyecan yarattı. Ancak, bu yeniliklerin ardından şirketin bir sonraki adımı olan iPhone 17 üzerinde çalışmalara başladığı bilgisi gündeme geldi. Yeni raporlara göre, Apple, 17. nesil iPhone modellerinin üretim yerini Hindistan olarak belirledi. Bu stratejik adım, Apple’ın üretim maliyetlerini düşürmeyi ve Hindistan’daki pazar payını artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Bengaluru’da kurulacak yeni üretim tesisi, Apple’ın iPhone 17 serisini daha uygun fiyatlarla piyasaya sürmesini sağlayacak.

HİNDİSTAN’DA PERFORMANS ARTIRACAK YENİ İNOVASYONLAR

Hindistan, dünya genelinde akıllı telefon üretimi için hızla gelişen bir pazar olma yolunda ilerliyor. Apple’ın bu ülkede yapacağı üretim, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de Apple’ın küresel stratejilerine hizmet edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. iPhone 17 serisinin beklenen diğer yeniliği ise ekran teknolojisi. Apple, standart iPhone 17 modellerinde 120 Hz tazeleme hızı sunan ekranların kullanılmasını planlıyor. Bu özellik, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek ve akıcı bir görsel deneyim sağlayacak. Önceki modellerde sadece Pro versiyonlarında bulunan bu özellik, iPhone 17 ile birlikte tüm seride standart hale gelebilir.

TEDARİK ZİNCİRİNİ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ

Apple’ın Hindistan’daki üretim hamlesi, aynı zamanda şirketin tedarik zincirini çeşitlendirmek için yaptığı çalışmalarla bağlantılı. Özellikle Çin’deki üretim bağımlılığına alternatif yollar arayan Apple, bu strateji ile olası riskleri azaltmayı amaçlıyor. Hindistan’ın artan iş gücü ve geniş pazar potansiyeli, Apple’ın bu ülkede üretim yapma kararını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.