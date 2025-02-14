iPhone Güncellemesi İçin Acil Çağrı

GÜVENLİK AÇIĞI TEHLİKESİ

Toronto Üniversitesi’ndeki Munk Okulu’ndan The Citizen Lab uzmanı Bill Marczak tarafından tespit edilen ciddi bir güvenlik açığı, kullanıcı verilerinin güvenliğini tehdit ediyor. Marczak, bu açığın büyük bir risk oluşturduğunu ve siber saldırganların kişisel verilere erişim sağlayabildiğini ifade ediyor.

AÇIĞIN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Apple, iOS 11.4.1 sürümüyle birlikte USB Kısıtlama Modu’nu tanıtmıştı. Bu özellik, yetkisiz USB cihazların kilitli cihaza bağlanmasını önlemek için geliştirilmişti. Özellikle adli bilişim uzmanları ve yasal merciler tarafından kullanılan GrayKey gibi cihazların iPhone’lara erişimini engellemeyi amaçlıyordu. Ancak yeni tespit edilen güvenlik açığı, deneyimli siber saldırganların bu korumayı aşmasına olanak tanıyor.

AÇIKTAN KİMLER ETKİLENİYOR?

Apple’ın güvenlik bültenine göre, bu tür siber saldırılar daha çok gazeteciler, muhalifler, iş dünyası liderleri ve politikacılara yönelik yapılıyor. Açığın fiziksel erişim gerektirdiği ifade edilse de, Apple bu zafiyetin ileri düzey siber saldırılarda kullanılabileceği için tüm kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

BİLGİ GİZLİLİĞİ SORUNLARI

iOS 18.3.1 güncellemesi, güvenlik açığının yanında beklenmeyen bir Apple Intelligence hatasını da beraberinde getirdi. Güncelleme sonrasında, Apple Intelligence otomatik olarak etkinleşti ve daha önce devre dışı bırakmış olan kullanıcılar için endişe kaynağı oldu. Apple, gizliliğe verdiği önemi belirtiyor ancak kullanıcıların ayarlarını kontrol etmeleri gerektiğini öneriyor. Apple Intelligence’ı devre dışı bırakmak için şu adımları izleyebilirsiniz: Ayarlar menüsüne gidip Apple Intelligence ve Siri seçeneğini açın, ardından Apple Intelligence’ı devre dışı bırakın.

GÜNCELLEME YAPMA ZAMANI

Apple, mevcut güvenlik açığının siber saldırganlar tarafından aktif olarak kullanıldığını doğruladı. Güvenlik uzmanı Adam Boynton, bu açığın istismar eden saldırganların cihaz üzerinde tam yönetim yetkisi elde edebileceklerini ve kullanıcı adına yetkisiz işlemler gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Bu nedenle, güvenliğiniz için iOS 18.3.1 güncellemesini hemen yapmanız büyük önem taşıyor.