iPhone SE 4 Yakında Tanıtılabilir

APPLE’IN YENİ İPHONE DUYURUSU YAKLAŞIYOR

Apple, 2025 yılına büyük bir iPhone duyurusu ile giriş yapma ihtimalini gündeme getiriyor. Bloomberg’den Mark Gurman, iPhone SE 4 ile ilgili önemli bir iddia ortaya koydu ve bu telefonun “yakın günlerde” tanıtılacağını ifade etti. Bu açıklama, iPhone SE 4’ün önümüzdeki hafta duyurulacağına işaret ediyor. Gurman’a göre, Apple SE 4 için özel bir basın etkinliği düzenlemeyi düşünmüyor. Bunun yerine yeni cihazın bir basın bülteni ile tanıtılmasına karar vermiş durumda. Yeni giriş seviyesi iPhone’un bu ay içerisinde satışa sunulması planlanıyor ve fiyatının yaklaşık 499 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

IPHONE SE 4’ÜN TANITIMI HIZLANDI

Apple mağazalarındaki iPhone SE (2022) stoklarının azalması, mevcut modelin yerine geçecek bir ürünün piyasaya yakın zamanda çıkacağının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. iPhone SE 4, Apple’ın kendi tasarımı olan bir hücresel modem ile donatılacak ilk iPhone özelliğine sahip olacak. Bu durum, Qualcomm’a olan bağımlılığın sona ermesi açısından önemli bir adım anlamına geliyor. iPhone SE 4’ün, iPhone 14’e benzer bir tasarıma sahip olması öngörülüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yeni modelin 6.1 inç büyüklüğünde bir Super Retina XDR OLED ekran ile gelmesi bekleniyor ve ekranın üst kısmında bir çentik bulunacak. Telefonun arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde tek bir ana kamera yer alacak. İçerik tarafında ise Apple’ın A18 işlemcisi ve 8 GB RAM bulunacak. Bu donanım, Apple Intelligence’ı çalıştırabilecek kapasitede olacak. Yeni telefonun, Avrupa Birliği’nde zorunlu hale gelen USB-C bağlantı noktası ile gelmesi bekleniyor. Bu özellik, küçük ve orta boy elektronik cihazlarda USB-C kullanımının zorunlu hale gelmesi sebepleriyle, Avrupa pazarındaki kullanıcılar için önemli bir yenilik olacak.