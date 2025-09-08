İptal Edilen Kutlama İçin Gerekçe

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti. Mili takım için kutlama yapılması hedefleniyordu. Ancak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kutlamanın iptal edildiğini açıkladı. TVF, “Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği’nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edilmiştir” şeklinde bir duyuru yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARI

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş ve Özgür Çelik ile yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin başkanlığındaki yeni heyet, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na “geçici kurul” olarak atanmıştı. Görevi kabul edeceğini belirten Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini duyurmuştu. CHP, akşam saat 23:00’te tüm İstanbulluları İstanbul İl Başkanlığı’na çağırdı. CHP İstanbul Gençlik Kolları, “Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Bunun ardından İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’deki gösteri ve yürüyüşlerin, 7 Eylül saat 20:00’den 10 Eylül 23:59’a kadar yasaklandığını duyurdu.