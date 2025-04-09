Iptv Ekranları Kapatıldı, Korsan Yayın Azaldı

BELÇİKA’DAN İPTV’YE KARŞI ÖNEMLİ BİR KARAR

Dijital platformlarda kaçak yayın yapan IPTV hizmetine karşı Belçika’da önemli bir adım atıldı. Birçok ülkede internet üzerinden spor müsabakalarını canlı veya yeniden izleme imkânı sunan DAZN, mahkemeye başvurdu ve IPTV’ler ile yasadışı spor yayını yapan sitelerin kapatılmasını talep etti.

MAHKEME ENGELLEME İÇİN TALİMAT VERDİ

Talebi kabul eden mahkeme, telekom operatörleri ve alternatif hizmet sağlayıcılarına yazı gönderdi ve dinamik engelleme yapılması yönünde emir verdi. Cumartesi günü uygulanmaya başlanan bu karar ile korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yaklaşık yüzde 50’sinin ekranları kapandı ve yüzlerce yasa dışı site kapatıldı.

KORSANLIĞA KARŞI MÜCADELEDE ZAFER

DAZN, bu operasyonu “Belçika’da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer” olarak duyurdu. DNS engelleme önlemlerinin masrafları, internet servis sağlayıcıları tarafından karşılandı. Belçika’da “dinamik engelleme” olarak adlandırılan bu uygulamanın, IPTV üzerinden maç izlenmesine izin veren “ayna” veya “taklit” siteleri de etkisiz hale getirdiği belirtildi.

DİĞER ÜLKELERDE DE BENZER UYGULAMALAR BEKLENİYOR

Bu uygulamanın, diğer ülkelerde de örnek alınarak uygulanması bekleniyor. Kaçak yayıncılığa karşı alınan bu önlemlerin, dünya genelinde benzer sorunlarla mücadelede fayda sağlaması hedefleniyor.