Irak Petrol Yönetiminde Yeni Düzenleme

IKBY PETROL YÖNETİMİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

IKBY bölgesindeki petrol yönetimi, Bağdat yönetiminin talep ettiği gibi Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından sağlanacak. Geçici uzlaşma ile birlikte, 60 gün içerisinde uluslararası bir şirket tarafından yapılacak incelemenin sonrasında, petrolün maliyeti belirlenene kadar IKBY’ye merkezi yönetim tarafından varil başına 16 dolar avans ödenecek. Bu gelişmenin, petrol üretim süreçlerinde şeffaflığı ve maliyet yönetimini artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

ANLAŞMA PARLAMENTO ONAYINDAN GEÇTİ

Parlamento onayının alınması, Irak petrolünün ihracatı konusunda iki yıl süren anlaşmazlığın çözümünde ve Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli bir adım oluşturuyor. İhracatın yeniden başlamasıyla birlikte, kamu sektörü çalışanlarının maaş ödemelerindeki gecikmelerin son bulması bekleniyor.

BAŞBAKAN KONTROLÜNÜ ÖNGÖRÜYOR

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, aralık ayında yaptığı açıklamada IKBY ile mevcut petrol krizinin Irak’a ciddi zararlar verdiğini belirtti. Petrol sevkiyatının Yumurtalık boru hattında durmasından dolayı Türkiye’ye tazminat ödendiğini dile getirdi.