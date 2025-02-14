Irak’ta Türkçe, Resmi Dil Oldu

İRAK’TA TÜRKMENLERİN HAKLARI VE TÜRKÇE’NİN RESMİ DİL OLARAK KABULÜ

Irak’ta, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve ikinci etnik grup olduğu Selahaddin şehrinde, Türkçe’nin resmi dil olarak ilan edilmesi önemli bir gelişme oldu. Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil Sümeydai, Türkmenlerin bu vilayette ikinci büyük etnik grup olduğunu vurgulayarak, il sınırlarında Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesini onayladı.

Türkmenlerin Doğal Hakkı

Irak Meclisi eski Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak’ta üçüncü etnik köken konumunda olduklarını ve Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesinin onların doğal hakkı olduğunu söyledi. Terzi, “Türkçe’nin şehirde resmi dil olarak kabul edilmesi doğal ve anayasal bir hak. Bu hakların çiğnendiği görülüyor. Anayasanın belirlediği çerçeve içerisinde, Türkmenlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde haklarını alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurumlar Arasındaki Yazışmalarda Türkçe Kullanımı

Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesine yönelik adım, Selahaddin İl Meclisi Türkmen üyesi Atıf Tuzlu tarafından atılmakla birlikte, Terzi bu sürecin önemine dikkat çekti. “Atıf Tuzlu, Türkmencenin resmi dil olması için yaptığı öneri kabul edildi. Hamdolsun bu adım gerçekleşti ve artık resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda Türkçe de kullanılacak” dedi. Bu gelişme, Türkmenlerin haklarının teslim edildiği bir aşama olarak değerlendiriliyor.