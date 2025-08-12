Irak Ve İran Anlaşma İmzaladı

ORTA DOĞU’DA GERİLİM VE YENİ TEDBİRLER

Orta Doğu’daki artan gerilim, ülkeleri yeni önlemler almaya yöneltiyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin yaptığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile Bağdat’ta bir araya geldiği bildirildi.

Toplantı sırasında Sudani, Irak’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını reddettiğini ve bölgesel ile uluslararası alanda çatışmaların artmasına neden olacak adımlara karşı duruşunu yineledi. Ayrıca, Irak’ın ABD-İran diyaloğuna verdiği önemi teyit ettiği ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI

Ali Laricani, hükümetinin Irak ile olan ilişkileri her alanda geliştirme ve sürdürme isteğini dile getirdi ve özellikle yolcu taşımacılığı için demir yolu bağlantısı ile bölgedeki büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konularının önem taşıdığını vurguladı. Görüşmelerde, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.