İran, 3 Bilim İnsanı Yitirdi

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci isimli 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi. Dün yapılan saldırılarda ayrıca Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti. Böylece hayatını kaybeden bilim insanı sayısı 9’a yükselmiş oldu.

SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerinde nükleer tesisler ile ordunun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Tahran’da toplam sivil kaybının 150’yi aştığı açıklandı. Ayrıca İsrail’in Tebriz’e düzenlediği saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi.

İRAN’IN KARŞI SALDIRISI VE REAKSİYONLAR

İran ordusu da İsrail’e yönelik balistik füzelerle geniş çaplı bir karşı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı, en az 3 kişi öldü ve 172 kişi yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınadı.