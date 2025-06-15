İran: 8 General Daha Öldü

İRAN’DA İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN GENERALLERİN AÇIKLAMASI

İran devlet televizyonu, İsrail’in ülkeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden generaller hakkında Devrim Muhafızları Ordusu’ndan gelen açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade’nin hayatını kaybettiği saldırıda toplamda 8 generalin öldüğü belirtildi. Ölen generaller arasında Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi’nin adı yer alıyor.

İSRAİL’İN 13 HAZİRAN SALDIRILARI

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden askeri yetkililerden daha önce Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani’nin isimleri aktarılmıştı. Diğer generallerin rütbe ve görevlerine dair ise henüz bir bilgi verilmedi.

İRAN’IN CİDDİ KAYIPLARI VE MISİLLEME

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırıları, 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisler ile ordunun üst kadrosunu hedef alan geniş çaplı operasyonlarla başladı. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Ayrıca, toplam sivil can kaybının 78 olduğu açıklandı. İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulunarak 13 kişinin hayatını kaybetmesine ve 400’den fazla yaralanmaya neden oldu. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.