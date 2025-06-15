İran: 8 General Hayatını Kaybetti

İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN GENERALLERS

İran devlet televizyonu, İsrail’in ülkeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren generallere dair Devrim Muhafızları Ordusu’ndan gelen açıklamayı aktardı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade’nin hayatını kaybettiği saldırıda toplamda 8 generalin de öldüğü belirtildi. Bu generallerin isimleri arasında Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi yer alıyor.

İSRAİL’İN 13 HAZİRAN SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerin yaşamlarını yitirdiği bildirildi. Daha önce isimleri açıklanan askeri yetkililer arasında Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani bulunuyor. Diğer generallerin rütbeleri ve görevleri hakkında henüz bilgi sağlanmadı.

ÇATIŞMALARIN BOYUTU VE SONUÇLARI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarla başlayan çatışmalar, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarla devam etti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile toplamda 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği duyuruldu. Sivil can kaybının ise 78 olarak kaydedildiği bildirildi. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık vererek 13 kişinin öldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınadı.