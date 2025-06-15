İran: 8 General Hayatını Kaybetti

İRAN DEVLET TELEVİZYONU AÇIKLAMASI

İran devlet televizyonu, İsrail’in ülkeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayınladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade’nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında toplamda 8 generalin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen generaller arasında Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi yer alıyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE CİDDİ KAYIPLAR

İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil, birçok üst düzey askeri yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Daha önce isimleri açıklanan askeri yetkililer arasında Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani bulunuyor. Diğer generallerin rütbe ve görevleriyle ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

NÜKLEER TESİSLER VE SİVİL KAYIPLAR

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırıları, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri de hedef alan geniş çaplı operasyona dönüştü. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve çeşitli üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Toplamda 78 sivil kaybın yaşandığı bu çatışmalarda, İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle karşılık vermesi sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti ve 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye ve birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınadı.