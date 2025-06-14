İran 9 Bilim İnsanı Ölümle Sarsıldı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU DÖRTLİK BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılarda Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci isimli 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi. Önceki gün yapılan saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi isimli nükleer bilim insanları da öldü. Böylece, saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı toplamda 9’a yükseldi.

SALDIRILARDAKİ HEDEFLER

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerinde nükleer tesisler ve ordunun üst yönetimini hedef alan geniş bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Tahran’da sivil kaybının 150’yi geçtiği, ayrıca İsrail’in Tebriz’e yönelik saldırılarında 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

İran ordusu, İsrail’e karşı balistik füzelerle yanıt vererek geniş çaplı karşı saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Tel Aviv’de en az 9 bina yıkıldı. Ayrıca, en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 172 kişi yaralandı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.