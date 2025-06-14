İran’a Giden Yol Açıldı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN MİSİLLEME PLANLARI

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle gerilim giderek tırmanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının devam edeceğini duyurdu. Zamir ve Bar, “Tahran’a giden yolun açıldığını” belirtti. Bunun üzerine, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, üst düzey komutanların son gelişmelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini aktardı.

İRAN HAVA SAHASINDA RAHAT HAREKET

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın ifadelerine yer vererek, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu açıkladı. Bu hedefler arasında çok sayıda füze bataryası bulunuyor. Bar, karadan havaya füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte, İsrail’in İran hava sahasında daha rahat hareket edebildiğini belirtti. İlk kez, Tahran’daki savunma sistemlerinin doğrudan hedef alındığı iddia edilirken, vurulan füze bataryalarına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgilere göre, son 24 saatte İran’ın hava savunma altyapısının büyük kısmının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.