İran’a Hava Saldırısı: Üç Dalga Gerçekleşti

İSRAİL ORDU’SUYLA IRAN’A SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere üç dalga halinde nokta atışı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. İran medyası, Tahran ve Kerec şehirlerinde bir dizi patlama meydana geldiğini aktardı. İran, İsrail’in saldırılarına yanıt vermeye hazır olduğu ve orantılı bir karşılık verileceği bilgisini paylaştı. Saldırının ardından İran’da tüm uçuşlar, bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Tahran’daki patlamalarla paralel olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar yaşandığı bildirildi.

ASKERİ HEDEFLERE HASSAS SALDIRILAR

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran’daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, saldırı ve savunma konusunda tam bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Durum sürekli değerlendiriliyor ve iç cephe talimatları ile ilgili bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. İç cephe talimatlarına uyulması gerektiği ve halkın gelişmelerden sürekli bilgilendirileceği ifade edildi. AA muhabirinin aktardığına göre, güçlü patlama sesleri Tahran’ın merkezinden duyuldu. İran medyası, bu seslerin Tahran’ın doğusundan geldiğini ve İsrail’in saldırısına tepki olarak hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.

PATLAMALARLA İLGİLİ DETAYLAR

İran medyası, İsrail’in Tahran’ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. Yarı resmi haber ajansı Fars, “Siyonist rejimin saldırısında Tahran’ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor.” ifadesine yer verdi. Ayrıca, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin çoğunun eski olduğu belirtildi. İran devlet televizyonu, başkent Tahran’daki patlama haberlerini doğrularken, “patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı” bilgisini aktardı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’daki uluslararası havalimanlarıyla ilgili herhangi bir olağanüstü durum yaşanmadığını bildirdi.

STRATEJİK HEDEFLER VURULDU

İsrail Kanal 12 televizyonu, “İsrail savaş uçaklarının son saatlerde İran topraklarında onlarca stratejik hedefi vurduğunu” aktardı. Saldırılar, “İran’daki ana askeri tesislere odaklandı” denildi. Hedefler arasında füze fabrikaları ve insansız hava araçları geliştirme tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üslerinin bulunduğu açıklandı. İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine hasar vermeye yönelik operasyonlarının, İsrail uçaklarının İran hava sahasında özgürce hareket etmelerini sağlamak amacıyla olduğu değerlendirildi.

IRAN’DAN KARŞILIK GELECEK

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, ismi açıklanmayan bir kaynağın Tahran’ın, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti. Kaynak, “Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail’in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail’in hareketlerine uygun bir yanıt alacağına şüphe yoktur.” dedi. Suriye’deki rejim ajansı SANA, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu belirtirken, Humus’ta da benzer seslerin geldiği bildirilmiştir.

ABD’DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının 1 Ekim’de İran’ın balistik füze saldırısına yanıt olarak gerçekleştiğini açıkladı. Savett, İsrail’in “meşru müdafaa” hakkı uyarınca askeri hedefleri vurduğunu kaydetti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail’in İran’daki “askeri operasyonu” hakkında bilgilendirildiğini ve gelişmeleri dikkatle takip ettiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında ABD’nin önceden bilgilendirildiğini ve bu saldırılarda “ABD’nin herhangi bir dahilinin söz konusu olmadığını” belirtti.