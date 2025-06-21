İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İran ile İsrail Arasındaki Savaş Dokuzuncu Güne Girdi

SAVAŞIN NOKTASI

İran ile İsrail arasındaki çatışma dokuzuncu gününe ulaştı. Her iki tarafın sessiz kalması dikkat çekerken, sekizinci günde karşılıklı saldırılar devam etti. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı gerçekleştirdi. İran medyası, bu saldırının ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü’nü hedef aldığını bildirdi. Gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’a yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Dokuzuncu gün itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüştüklerini belirterek çatışmaların nasıl durdurulacağı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Trump, İran’a olası bir müdahaleye gerek kalmayabileceğini vurgulayarak, “İran’a iki hafta süre veriyorum.” dedi.

SAVAŞTA YAŞANANLAR

Savaşın dokuzuncu günündeki önemli gelişmeler şu şekilde sıralandı:

23.15: İsrail savaş uçakları, İran’ın Şiraz bölgesini bombaladı.

22.50: ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail askeri açıdan güçlü, İran zor durumda ve çatışmaların nasıl durdurulacağına dair bir yön göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail’den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaları durdurma konusunda bir karar veremem. İran, Avrupa ile değil, bizimle görüşmek istiyor. Olası bir müdahale için İran’a iki hafta süre veriyorum.” açıklamasında bulundu.

20.25: İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği karşı saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

19.20: İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail saldırıları nedeniyle kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden acil koruma talep etti.

19.15: Birleşmiş Milletler uzmanları, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların son bulması için çağrı yaptı.

19.00: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazırlanmalıyız ve zorlu günler önümüzde.” dedi.

18.57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin, “Bunun söylemde kalmasını umuyorum.” ifadesinde bulundu.

18.17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.