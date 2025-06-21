İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İran ile İsrail Arasındaki Savaşta Gelişmeler

İKİ TARAF ARASINDA SESSİZLİK YERİNİ HAREKETLİLİĞE BIRAKTI

İran ile İsrail arasındaki çatışma dokuzuncu gününe girdi. Her iki tarafın da sessizliğini koruduğu gözlemlenirken, sekizinci gün karşılıklı saldırılar devam etti. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya yönelik bir füze saldırısı düzenledi. İran basını, bu saldırının ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü hedef alınarak yapıldığını bildirdi. Gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Savaşın dokuzuncu gününde, ABD Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu. İran ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Trump, çatışmaların nasıl sona erdirileceği hakkında belirsizlik yaşadığını ifade etti. “İran’a iki hafta süre veriyorum.” diyen Trump, ABD’nin İran’a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacağını belirtti.

ÖNEMLİ OLAYLAR

Savaşın dokuzuncu gününde yaşanan önemli gelişmeler de dikkat çekti. 23.15’te, İsrail savaş uçaklarının İran’ın Şiraz bölgesini vurduğu bildirildi. 22.50 civarında Trump, “İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail’den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor.” diye konuştu.

Ayrıca 20.25’te, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı duyuruldu. 19.20’de, İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkesindeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.

Bunun yanı sıra, 19.15’te BM raportörleri, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulundu. 19.00’da, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu” dile getirdi. 18.57’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum.” şeklinde ifade etti. Aynı dakikalarda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirtti.