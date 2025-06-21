İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İRAN VE İSRAİL SAVAŞINDA DOKUZUNCU GÜN

İran ile İsrail arasındaki çatışma dokuzuncu gününe girdi. Tarafların sessizliğini koruduğu gözlemlenirken, sekizinci gün karşılıklı saldırılar devam etti. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı gerçekleştirerek, ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü’nü hedef aldı. Gün içerisinde ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Savaşın dokuzuncu gününde ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklamalar geldi. Trump, İran ile görüştüklerini belirterek, çatışmaları nasıl durduracağına dair bir bilgisi olmadığını ifade etti. Ayrıca, “İran’a iki hafta süre veriyorum.” dedi.

ÖNEMLİ GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR

Savaşın dokuzuncu gününde kaydedilen önemli olaylar arasında şu gelişmeler yaşandı:

23.15: İsrail savaş uçakları İran’ın Şiraz bölgesini vurdu.

22.50: ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail’den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Şu aşamada İran konusunda bir karar veremem. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran’a iki hafta süre veriyorum.” açıklamasında bulundu.

20.25: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 19.20: İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu vurguladı ve Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) acil koruma talep etti.

DAHA FAZLA TEPKİ VE UYARILAR

19.15: Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların durması yönünde çağrıda bulundu. 19.00: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günler bulunduğunu” söyledi. 18.57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine yönelik, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum.” dedi. 18.17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.