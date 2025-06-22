İran’a Saldırı, ABD Siyasetini Sarstı

TRUMP’IN IRAK’A SALDIRI KARARI KAMUOYUNDA TARTIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da yer alan üç nükleer tesise saldırı düzenleme emri vermesi, ülkede 10 gündür süregelen İsrail-İran çatışmasına müdahil olmasını sağladı ve bu durum ABD siyasetinde önemli bir gerginlik yarattı. Trump’ın Cumhuriyetçi partisi içerisindeki çoğu isim bu saldırılar için destek verdiklerini ifade ederken, Demokrat Partiden Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi bazı isimler bu kararı kınadı. Ro Khanna, “Hep birlikte barış için dua edelim” diyerek bu duruma dikkat çekti.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

The Guardian’ın haberine göre, Ro Khanna, Trump’ın İran’a saldırı kararına yönelik tepkisini dile getirirken, Kongre’nin böyle bir karardan önce onay vermesi gerektiğini vurguladı. Khanna, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ile birlikte sundukları tasarının oylaması için Washington D.C.’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti. Khanna, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” sözleriyle durumu eleştirdi ve “Bu, anayasaya aykırı” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de X hesabından, “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” paylaşımında bulundu.

AÇIKLAMALARDAN YENİ ÖNERİLER

ABD Senato’sunun azınlık lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, Cumhuriyetçi senato çoğunluk lideri John Thune’a hitaben derhal konu hakkında oylama yapılmasını talep etti. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu uygulamak zorunda olduğunu söyleyerek, bu yasanın Başkanın ABD’yi silahlı çatışmalara sokma yetkisini sınırlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Vermont Senatörü Bernie Sanders, düzenlenen bir mitingde “Artık savaş olmasın” çağrısına katıldığını belirtti ve ABD’nin saldırısını “alarm verici” sözleriyle nitelendirdi.

AZİL TALEPLERİ GÜNDEMDİ

Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın saldırısı sonrasında görevden azledilmesi çağrısı yaptı. Ocasio-Cortez, yaptığı değerlendirmede, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin vahim bir şekilde ihlalini teşkil ediyor. (Trump) düşünmeden nesiller boyunca bizi kapana kıstırabilecek bir savaş başlatma riskini aldı. Bu, kesin ve açık bir şekilde azil için gerekçe teşkil eder” dedi. Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries de Trump’ın ABD’li vatandaşları yanıltığını ifade ederek, “Savaş riski dramatik bir biçimde arttı. Tehlikeye atılan askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

DEMOCRATLARDAN DA DESTEĞE ULAŞTI

Diğer yandan, İran’a yapılan saldırı bazı Demokratlar tarafından da destek buldu. Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın doğru bir hamle yaptığını, İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğunu ve nükleer kapasitesinin olmaması gerektiğini” savundu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Trump’a tebriklerini ileterek, bunun doğru bir karar olduğunu ve “rejimin bunu hak ettiğini” belirtti. Graham, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim: Dünyadaki en iyi hava kuvvetlerine sahibiz. Bu beni çok gururlandırıyor. Uç, savaş, kazan” ifadelerini kullandı.