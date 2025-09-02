İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde Samimi Değil

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemiyle ilgili çeşitli konuları ele aldı. ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı hakkında gelen bir soruya Bekayi, Washington’un geçmişteki davranışlarının göz önüne alınmadan İran-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında bir değerlendirme yapılamayacağını belirtti. Bekayi, “Müzakereler sırasında ABD’nin desteğiyle İsrail’in saldırganlığına uğradık. Siyonist rejim, ABD ile koordinasyon halinde İran’a yönelik yasa dışı saldırılar düzenledi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin nükleer müzakerelerde her zaman iyi niyetle hareket etmediğini öne sürdü.

AVRUPA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma çabalarını “sorumsuz, mantıksız ve yasal dayanaktan yoksun” olarak değerlendiren Bekayi, Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirdi. Bekayi, “İran’ın anlaşmaya uymadığından bahsediyorlar ama hangi anlaşmadan söz ettiklerini kendilerine sormaları gerekir.” şeklinde konuştu.

İRAN’IN YASAL ADIMLARI

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecinin tamamen yasal olduğunu ifade eden Bekayi, bu durumun ABD’nin anlaşmadan çekilmesine ve Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı bir yanıt olduğunu vurguladı. Bekayi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Ajans ile Güvenlik Anlaşması’na bağlı olduğunu hatırlattı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilişkilerin sürdüğünü aktardı. Ancak son saldırılara bağlı olarak yeni işbirliği protokolünün İran Meclisi’nin incelemesinde olduğu bilgisini verdi. Geçtiğimiz hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr’deki yakıt değişimini denetlemek üzere İran’a geldiğini ancak şu anda ülkede herhangi bir denetim yapılmadığını ve müfettiş bulunmadığını dile getirdi. Bekayi, UAEA ile yeni işbirliği protokolü hakkında yapılan son iki tur görüşmenin henüz kesin bir sonuç vermediğini de sözlerine ekledi.