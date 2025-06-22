İran, ABD’ye Yanıt Verdi! O Yolda!

ORTA DOĞU’DA YENİ BİR GERİLİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Orta Doğu, yeniden uzun süre tartışılacak bir olayın merkezine yerleşti. ABD, gece saatlerinde İran’a ait üç nükleer tesisi hedef aldı. İsrail, bu hamle için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, Trump’a hem İran hem de ABD’den gelen tepkiler yoğunlaştı. Ülkeden gelen açıklamalar ise gerilimi artırdı.

İRAN’DAN AÇIK TEHDİT VE CEVAP

Saldırının hemen ardından İran Devlet Televizyonu, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz” açıklaması yaptı. Bu sözlerin ardından İran, bir savaş açarak İsrail’e karşı yeni bir saldırı başlattı.

SALDIRILAR VE İLK SONUÇLARI

Amerika’nın İran savaşa dahil olmasının akabinde, İran, İsrail’e yeni füzeler fırlattı. Attığı füzeler Kudüs semalarında görüldü. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçalarından kaynaklı olarak 10 ihbar aldığını bildirdi. İran’ın, İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik taarruzu ardından, ülke genelinde alarm durumuna geçildi. Fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bazıları hedeflerine ulaştı. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa’daki isabetin ardından bölgede ciddi hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve bu alanlardaki çalışmaların sürdüğünü aktardı. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık araziye düştüğünü, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresindeki Dan Gush’da da hasar meydana geldiğini kaydetti. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarında ülke genelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.