İran Açık Tehditte Bulundu: “Bitireceğiz!”

ORTA DOĞU’DA GÜNDEME OTURAN SALDIRILAR

Orta Doğu, yeniden uzun süre gündemde kalacak bir olaya ev sahipliği yaptı. ABD, İran’a ait üç nükleer tesisi gece saatlerinde hedef aldı. Bu saldırının ardından İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Ancak hem ABD’den hem de İran’dan Trump’a yönelik tepkiler artış gösterdi.

İRAN’DAN YENİ TEHDİT VE SAVAŞ BAŞLANGICI

İran Devlet Televizyonu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” dedi. ABD’nin İran savaşına katılmasının ardından İran, İsrail’e karşı yeni bir saldırı başlattı. İran, İsrail’e doğru yeni füzeler fırlattı ve Kudüs semalarında ateşlenen füzeler gözlemlendi.

İSRAİL’DE ALARM DURUMU VE HASAR RAPORLARI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan isabet ve şarapnel parçaları nedeniyle 10 ihbar aldıklarını bildirdi. İran’ın İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda, ülke genelindeki alarm sistemi devreye girdi. Fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmı engellenemedi ve bazı alanlara isabet etti. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentinde meydana gelen isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerin bazıları açık alana düştüğünü, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresindeki Dan Gush bölgesinde de hasar meydana geldiğini belirtti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarında faaliyet yürüttüğü ifade edildi.