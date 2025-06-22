İran Açık Tehditte Bulundu, Saldırıyor

ORTA DOĞU’DA KIRILMA ANLARI

Orta Doğu, bir kez daha dikkatleri üzerine çeken kritik bir olaya ev sahipliği yaptı. ABD, İran’a ait üç nükleer tesisi gece saatlerinde vurdu. Bu saldırının ardından İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, hem ABD hem de İran tarafında Trump’a yönelik tepkiler arttı.

İRAN’DAN AÇIK TEHDİT

Saldırının arkasından İran Devlet Televizyonu bir açıklama yaptı ve “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz” dedi. İran, kısa süre içinde karşı saldırılar başlattı.

İRAN’IN YENİ SALDIRISI

ABD’nin İran savaşına dahil olmasının ardından İran, İsrail’e yeni bir saldırı gerçekleştirdi. İran, İsrail’e yeni füzeler fırlattı. Füzelerin Kudüs semalarında görüntülendiği belirtildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı. İran’ın İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sonrası ülke genelinde alarmlar devreye girdi. Fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmı engellenemedi ve bazı noktalara isabet etti.

İSRAİL’DE HASAR VE YARALANMALAR

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede büyük hasar oluştuğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığı ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerin bazılarının açık alana düştüğünü ve Hayfa’nın yanı sıra orta kesimlerdeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar oluştuğunu bildirdi. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiğini açıkladı.