İran, Avustralya’nın İşlemine Yanıt Verecek

İRAN’DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına karşılık vereceğini duyurdu. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusu olarak göstermesini “kesinlikle” reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya’nın kararını “diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” olarak tanımladı ve “her türlü eylemin karşılıklı tepkiyle karşılanacağını” belirtti. Ayrıca, bu adımın Avustralya’daki iç siyasi gelişmelerden etkilendiğini ifade etti.

AVUSTRALYA’NIN SUÇLAMALARI

Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılarda rol oynadığını öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk olduğunu dile getirdi. Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri de askıya alındı. Avustralya’nın bu adımları, son dönemde İsrail’e yönelik eleştiriler ve Filistin devletini tanıma yönündeki diplomatik girişimlerin ardından geldi.

GÜVENLİK İSTİHBARATI AÇIKLAMASI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın olduğuna dair “güvenilir istihbarat” elde ettiğini açıkladı. Albanese, bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri” olduğunu belirterek, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” ifadesini kullandı.

DİPLOMATLARIN SINIRDIŞI EDİLMESİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve 3 diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini açıkladı. Bu diplomatların ülkeyi terk etmeleri için kendilerine 7 gün süre verildi. Wong, Avustralya hükümetinin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurguladı. “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” diyen Wong, ülkesinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiğini ancak İran ile bazı diplomatik diyalogları sürdürmeyi planladıklarını da aktardı. Ayrıca, Wong, Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmamaları çağrısında bulundu.