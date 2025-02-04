İran Başörtüsü Yasasını Askıya Aldı

KALİBAF’IN KONUŞMASI

Kalibaf, Tahran’daki Allame Tebatebai Üniversitesi’nde öğrencilere bir konuşma gerçekleştirdi. Bir grup muhafazakâr öğrenci, Eylül 2023’te Meclis’te kabul edilen ve önceki hükümet tarafından hazırlanan “İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi” isimli yasanın neden uygulanmadığını sordu. Kalibaf, bu soruya “Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eğer bir yasa gerginliğe yol açıyorsa, Konsey Sekreteryasının bunu durdurabileceği yönünde bir yetkisi var” yanıtını verdi.

GÖSTERİLERİN PATRONU

Eylül 2022’de başörtüsü zorunluluğunu ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede protestolar başlamıştı. Bu olaylar sonrasında yasağa uymayanların oranının arttığı gözlemleniyor. Kalibaf’ın açıklamaları, bu süreçte yaşanan toplumsal değişimleri ve yürürlükteki yasalar üzerindeki belirsizlikleri ortaya koyuyor.