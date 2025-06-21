İran, Cenevre’de AB ile Toplandı

İRAN VE AVRUPA ÜLKELERİ BİR ARAYA GELDİ

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre’de başladı. Cenevre’deki bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birlikte Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katılıyor. Uluslararası medya bu görüşmeye yoğun ilgi gösteriyor. Toplantıda, İran’ın nükleer programı ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmaların gündeme alınması bekleniyor.

İRAN, MÜZAKERELERİ ŞARTLARA BAĞLADI

Görüşme öncesi Tahran’da İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz” şeklinde ifadeler kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot’nun Cenevre’de İranlı mevkidaşları ile bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmede, İran’a nükleer konularda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceği belirtildi.

ALMANYA’DAN İYİMSER BİR YAKLAŞIM

Alman Bakan Wadephul, İngiltere ve Fransa ile Cenevre’de yapılan görüşmeler öncesinde MDR radyosuna verdiği demeçte, “Mevkidaşlarımla beraber Cenevre’de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir” dedi.