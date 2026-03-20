İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Dünyaya Sert Uyarı

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD ile İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 21’inci gününde, karşılıklı roket ve füze saldırıları artarak devam ediyor. Özellikle İran’ın Tel Aviv’e yönelik fırlattığı insansız hava araçlarındaki mesajlar dikkat çekerken, Tahran yönetimi de “savaştaki büyük kırılmayı” ilan etti.

İRAN’DAN SERT UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını” vurguladı. Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik saldırgan tutumunun ve ülke lideri Ali Hamaney’in suikasta uğramasının uluslararası ilişkilerde küresel hukuk düzenini yok edecek yeni bir dönemi başlatacağının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı, “Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır.” şeklinde uyarıda bulundu.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington arasında müzakerelerin sürdüğü dönemde 28 Şubat’ta İran’a askeri bir saldırı başlattı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere yönelik karşı saldırılara geçti. Bu çatışmalarda, İran dini lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.