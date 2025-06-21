Dünya

İran’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

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DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

İran’ın Semnan bölgesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

OLUŞAN ETKİLER

Depremin meydana gelmesiyle birlikte bölgede bazı panik anları yaşandı. Ancak, şu an için ciddi hasar veya yaralanmalar hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve olası etkiler konusunda halkı bilgilendiriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eldeki bilgiler, yerel yönetimlerin ve ilgili makamların güvenlik önlemlerini artırdığını gösteriyor. Depremin ardından bölgedeki insanlara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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