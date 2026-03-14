İran’da Casusluk Şüphesiyle 56 Kişi Gözaltında

Orta Doğu’da, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla patlak veren çatışmaların ardından İran’da önemli gelişmeler yaşanıyor. İran Polisi Kamu Güvenliği Birimi, son 72 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 56 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, kamu düzenini bozma amacı güden ve vatandaşa ile kamu malına zarar veren 54 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, MOSSAD başta olmak üzere çeşitli istihbarat servislerine önemli noktaların coğrafi konumlarını ilettiği ve yasaklı bölgelerde görüntü çekerek İran karşıtı medya organlarına aktardığı belirtilen 2 kişinin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

11 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan şahıslar arasında polise direnen 11 kişi etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 3 ateşli silah, 76 soğuk silah, 1 el bombası ile büyük miktarda savaş mühimmatı ele geçirildiği aktarıldı.

