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Dünya

İran’da Enerji Tasarrufu İçin Tatil Kararı

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İRAN’DAN ENERJİ TASARRUFU İÇİN TATİL KARARI

İran, enerji tasarrufu amacıyla dikkat çeken bir adım attı. Yapılan açıklamada, çok sayıda eyalette okulların ve devlet kurumlarının çarşamba günü tatil olacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA EYALETTE TATİL UYGULAMASI

İran medyasında çıkan haberlere göre, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Mazenderan, Yezd, Hemedan, Simnan, Horasan Rezevi, Gilan, Zencan, Erdebil, Merkezi, Kirman, Fars, Kürdistan, İsfahan, Kermanşah ve Elburz eyaletlerinde üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil olacak. Bu kararın, soğuk hava nedeniyle enerji tüketimindeki artışı azaltmak amacıyla alındığı ifade ediliyor.

DERSLER UZAKTAN EĞİTİM İLE YAPILACAK

Aynı şekilde, derslerin uzaktan eğitimle gerçekleştirileceği bildirildi. Tahran’da ise, aynı gerekçelerle çarşamba günü Demavend ve Firuzkuh ilçeleri hariç, üniversiteler ve diğer tüm eğitim kademeleri ile kamu kurumları tatil edilmiş durumda.

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