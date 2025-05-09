İran’da Gizli Nükleer Tesis İddiaları

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN KATTIĞI AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News’un İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğuna dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Arakçi, bu iddiaların İsrail tarafından İran karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü aracılığıyla ortaya atıldığını belirtti. Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Arakçi, İran ile ABD arasında yeniden başlayan dolaylı nükleer müzakereler sürecinde kamuoyunu etkileme amacıyla “korkutucu uydu görüntüleri” yayımlanmaya başlandığını ifade etti.

İSRAİL’İN OLUMSUZ ROLÜ VE SİYASİ ÇİZGİLERİ

Açıklamalarında İsrail’in ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakere sürecindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Arakçi, “İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak açığa çıkan Netanyahu, Trump’a ne yapıp ne yapamayacağını dikte etmeye çalışan politikasıyla şimdi hem eski hem de yeni kuklalara başvuruyor” sözlerini kullandı. Arakçi, İsrail’in İran’a karşı Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminden kalma örgüt ve grupları kullanmaya çalıştığını söyledi. Bu kişilerin ve örgütlerin düşük maliyetli olabileceğini vurgulayan Arakçi, “Ancak bu grupları devreye sokmak yalnızca tam bir çaresizliğin göstergesidir” dedi.

FOX NEWS’UN İDDİALARI VE YAYIMLADIĞI GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Fox News kanalı, İran’ın Semnan eyaletinde “Rainbow Site” (Gökkuşağı Sahası) kod adıyla gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini öne sürmüştü. Kanal, yayımladığı uydu görüntülerine göre bu tesisin 2 bin 500 dönümlük geniş bir alana yayıldığını belirtmişti. Haberde, söz konusu tesisin kimyasal madde üreticisi olarak bilinen “Diba Energy Siba” adı altında gizlendiği ve on yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiği iddia edilmişti.