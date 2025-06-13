İran’da İnternete Kısıtlama Uygulandı

İNTERNETE GETİRİLEN KISITLAMA

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan olağanüstü durum nedeniyle internete kısıtlama getirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu kararın geçerli olan özel koşullardan kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, durumun normale dönmesiyle birlikte kısıtlamanın kaldırılacağı da belirtildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum kentlerine saldırılar gerçekleştirdi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntının olmadığı bilgisi paylaşıldı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE SONUÇLAR

İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı bildirilirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi alındı.