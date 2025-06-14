İran’da İnternete Kısıtlama Uygulandı

İNTERNET KISITLAMALARI GETİRİLDİ

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede ortaya çıkan olağanüstü durum sebebiyle internete kısıtlama getirildi. Açıklamada, özel durumların kısıtlama kararını gerektirdiği ifade ediliyor ve şartların normale dönmesiyle birlikte bu kısıtlamanın kaldırılacağı belirtildi.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum şehirlerine saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi.

SİVİLLERE ZARAR VERİLDİ

İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve kadınlar ile çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi aktarılıyor.