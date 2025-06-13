İran’da İnternete Kısıtlama Uygulandı

İNTERNET KISITLAMASI BİLGİSİ

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı, ülkede yaşanan olağanüstü durum nedeniyle internete kısıtlama getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kısıtlama kararının özel koşullardan dolayı alındığı vurgulandı. Durumun normale dönmesiyle beraber kısıtlamanın kaldırılacağı belirtildi.

İSRAİL’DEN SALDIRILAR

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran ile birlikte Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verildi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Özellikle Tahran’daki saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.